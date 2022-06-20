Подросток погиб на несогласованном празднике в центре Вашингтона

В центре Вашингтона во время праздника в честь годовщины отмены рабства произошла потасовка. Трое человек были ранены, один подросток погиб, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэра города Мюриэл Баузер.

«Кто-то применил оружие, и ребенок мертв», — сказала она на пресс-конференции.

Массовое мероприятие с участием нескольких сотен американцев прошло без согласования с местными властями. Во время него произошла потасовка, в которой пострадали трое взрослых, в том числе, полицейский. Погиб один человек, 15-летний подросток. Праздник пришлось прервать. Правоохранительные органы начали расследование.

На минувшей неделе в США произошел еще один случай стрельбы. Неизвестный открыл огонь по прихожанам церкви в Алабаме.