Подросток погиб, катаясь на крыше московского поезда

В Москве на Павелецком направлении Московской железной дороги группа подростков решила прокатиться на крыше поезда. В результате один «зацепер» погиб. Полиция начала проверку.

По предварительным данным, все произошло вечером 25 сентября. Один из «зацеперов» получил разряд электротоком, несовместимый с жизнью. В этот момент он находился на крыше поезда сообщением Москва — Ожерелье.

В ведомстве отметили, что следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистической техники и опросили всех очевидцев. Пока личность мальчика не установлена. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В августе прошлого года один «зацепер» спровоцировал возгорание на крыше вагона «Сапсана» под Тверью. В результате экстремал погиб от касания токоприемника. А пассажиров пришлось экстренно эвакуировать.

Год назад в Совете безопасности России предложили увеличить штраф за «зацепинг» со 100 рублей до пяти тысяч. Штрафовать предложили как самих нарушителей, так и их родителей, если «зацеперу» еще нет 18 лет.