Происшествия 17 февраля 2023, 19:27 Подросток погиб из-за разгерметизации газового баллона в Челябинской области МЧС: один человек погиб и 4 пострадали из-за разгерметизации газового баллона на Урале Пресс-служба МЧС

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Разгерметизация газового баллона произошла в жилом доме в поселке Дзержинка. В результате подросток получил смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели получили информацию о разгерметизации пятилитрового газового баллона в доме на двух хозяев. После этого в одной из квартир обрушился потолок.

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«Погиб 14-летний подросток. В районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и 10-летний ребенок», — уточнили в МЧС.

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Глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов сообщил ТАСС, что состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

«Один человек <…> отправлен в лечебную детскую больницу города Магнитогорска, здоровью ничто не угрожает. Три человека находятся в Верхнеуральской районной больнице со средней степенью ожогов — от 20 до 30% [тела]», — пояснил он, добавив, что жизнь взрослых тоже вне угрозы.