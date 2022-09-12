Подросток-питбайкер влетел во внедорожник в Абакане | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Подросток-питбайкер влетел во внедорожник в Абакане Госавтоинспекция Абакана: 17-летний водитель питбайка столкнулся с внедорожником

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В Абакане в аварии пострадал 17-летний подросток. На питбайке он влетел во внедорожник, сообщили в Госавтоинспекции Абакана.

«Водитель при движении по улице Пушкина не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим автомобилем Toyota Land Cruiser», — уточнили в ГИБДД.

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Авария произошла 12 сентября, около 13:20, в районе дома 48 по улице Пушкина. За рулем иномарки был мужчина 1985 года рождения. Подросток получил травмы различных степеней тяжести.

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«В настоящее время он находится на обследовании в медицинском учреждении», — уточнили правоохранители.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что водительского удостоверения подросток не имеет.

Ранее сообщалось, что жители Казани стали свидетелями погони полицейских за машиной под управлением подростка. Молодой человек за рулем LADA Kalina подвозил мать с работы. Машина привлекла внимание полицейских.

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