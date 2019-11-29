Подросток отравился неизвестным веществом в Санкт-Петербурге

Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле. Установить его личность пока не удалось. По оценкам медиков, мальчику около 14 лет. Его место жительства и причины инцидента неизвестны.

Врачи диагностировали острое ингаляционное отравление неизвестным веществом депримирующего действия. В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии. Медики поместили потерпевшего в реанимацию.