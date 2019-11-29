  • Подросток отравился неизвестным веществом в Санкт-Петербурге

    29 ноября 2019, 11:09

    Ольга Ситникова

    Подростка около 14 лет госпитализировали в Красногвардейском районе Петербурга. Врачи диагностировали острое ингаляционное отравление неизвестным веществом, сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле. Установить его личность пока не удалось. По оценкам медиков, мальчику около 14 лет. Его место жительства и причины инцидента неизвестны.

    Врачи диагностировали острое ингаляционное отравление неизвестным веществом депримирующего действия. В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии. Медики поместили потерпевшего в реанимацию.