Происшествия 28 февраля 2024, 14:12 Подросток открыл стрельбу по окнам жилого дома в Кемеровской области

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В поселке Яшкино Кемеровской области 17-летний подросток открыл стрельбу по окнам жилого дома. Против него возбудили уголовное дело, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По данным ведомства, парень достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил по дому на противоположной стороне улицы. Он повредил стеклопакеты в оконных проемах соседнего жилого здания.

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Отмечается, что подросток признал свою вину.