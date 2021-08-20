Подросток ограбил пенсионерку, чтобы купить сладостей

В городе Павлово Нижегородской области жертвой несовершеннолетнего грабителя стала местная пенсионерка. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону.

В конце июля 14-летний парень забрался в квартиру пенсионерки на улице Фаворского. Ее сын пытался остановить подростка, но последний, уходя, все же успел прихватить банковскую карту пожилой женщины.

После он направился в магазин, где накупил сладостей. Вскоре его задержали. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело, он уже сознался в ограблении пенсионерки.

До этого он уже имел проблемы с законом. Скоро ему будет предъявлено обвинение уже по новому уголовному делу.