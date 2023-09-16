Происшествия 16 сентября 2023, 00:48 Подросток обстрелял три автобуса в Ярославле Прокуратура: полиция нашла подростка, обстрелявшего автобусы в Ярославле Прокуратура Ярославской области/ Telegram

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Полицейские установили личность хулигана, который обстрелял три автобуса в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установили причастность к преступлению несовершеннолетнего жителя Дзержинского района», — указали в сообщении.

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Инциденты произошли в четверг, 14 сентября по улице Бабича. В результате происшествия два автобуса получили повреждения. В момент обстрела в них находились пассажиры, никто из них не пострадал. Позже стало известно об обстреле еще одного транспорта.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Мотивы проступка несовершеннолетнего устанавливаются. По указанию прокурора Ярославской области Александра Лоренца дело изъяли из производства и передали для расследования в региональный Следственный комитет.