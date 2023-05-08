Происшествия 08 мая 2023, 16:28 Подросток обратился в полицию после домогательств мужчины в Шереметьево Подросток обратился в полицию после странных предложений от попутчика в Шереметьево РИА «Новости»

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Несовершеннолетний молодой человек написал заявление в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево ранее летевший с ним в самолете пассажир предложил обменяться номерами в туалете. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«После прилета в Шереметьево один из пассажиров подошел к подростку и предложил пройти вместе в туалет, обменяться телефонами. Подросток испугался и обратился в полицию», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет по Московской области начал проверку по факту противоправных действий от одного из пассажиров в отношении 14-летнего подростка.

Правоохранители получили заявление 3 мая. Мать ребенка уточнила, что незнакомый мужчина сидел рядом с ее сыном. Следком начал проверку по факту происшествия.

Telegram-канал Mash уточнил, что мужчина засовывал руку в штаны мальчика. Инцидент произошел на борту рейса Дубай — Москва.