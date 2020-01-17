Подросток, нуждающийся в медпомощи, пропал в Кузбассе

16 января 2020 года юноша покинул дом в поселке Калачево и не вернулся до сих пор.

Как сообщила «Газета.ru», по данным МВД, приметы подростка следующие: рост 165 см плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в черные горнолыжные штаны, вязаную шапку серого цвета, темный пуховик, а также зимние кроссовки темно-зеленого цвета.