17 января 2020, 22:15
Подросток, нуждающийся в медпомощи, пропал в Кузбассе
14-летний подросток, заболевание которого может требовать помощи медиков, пропал в селе Калачево в Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу Главного управления МВД по Кузбассу.
16 января 2020 года юноша покинул дом в поселке Калачево и не вернулся до сих пор.
Как сообщила «Газета.ru», по данным МВД, приметы подростка следующие: рост 165 см плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в черные горнолыжные штаны, вязаную шапку серого цвета, темный пуховик, а также зимние кроссовки темно-зеленого цвета.