Эксклюзив 15 февраля 2023, 19:34 Подросток нокаутировал шестиклассника ударом ноги в башкирской школе Директор школы в Мелеузе: ученики устроили драку на перемене из-за обиды друг на друга

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Семиклассник ударом ногой по лицу нокаутировал сверстника на перемене в школе №4 в башкирском городе Мелеузе. Момент драки попал на видео. На кадрах ученик дважды ударил подростка в черном, попав по голове. В беседе с «360» директор школы Юрий Зайцев рассказал, почему подростки подрались.

«Конфликт между ребятами произошел из-за того, что один другому подморгнул, тому показалось, что тот его хотел обидеть. В итоге мальчишки сцепились. В результате конфликта никто из них травм не получил», — сказал он.

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По словам директора, в этот же день в школу пригласили родителей участников драки. Они решили, что не будут обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

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«Мальчишки подрались, потом пожали друг другу руки. На этом конфликт был исчерпан», — отметил Зайцев.

Руководство учебного заведения организовало профилактические беседы с классами, где учатся подростки, а также с теми, кто записывал видео. У обоих школьников благополучные семьи, не состоящие на профилактическом учете.

Опубликованный в интернете ролик с дракой учеников зарегистрировали в отделе МВД России по Мелеузовскому району. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего конфликта. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.