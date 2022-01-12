12 января 2022, 23:31
Подросток не услышал поезд из-за наушников и погиб
17-летний подросток погиб под колесами поезда в Киселевске 12 января. Он не услышал его из-за наушников и капюшона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по СФО.
Мальчик попытался перейти железную дорогу в городе Киселевск. При этом он не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора, а также звуковой сигнал. Водитель поезда попытался затормозить, однако это не помогло.
«В результате полученной черепно-мозговой травмы молодой человек скончался. В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального СУТ СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.