Подросток не услышал поезд из-за наушников и погиб

17-летний подросток погиб под колесами поезда в Киселевске 12 января. Он не услышал его из-за наушников и капюшона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по СФО.

Мальчик попытался перейти железную дорогу в городе Киселевск. При этом он не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора, а также звуковой сигнал. Водитель поезда попытался затормозить, однако это не помогло.

«В результате полученной черепно-мозговой травмы молодой человек скончался. В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального СУТ СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.