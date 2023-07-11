11 июля 2023, 15:49
Подросток насмерть сбил женщину на трассе в Самарской области
В Красноярском районе Самарской области 16-летний подросток насмерть сбил женщину на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщил «Царьград».
По предварительным данным, школьник за рулем Lada Priora не заметил местную жительницу, которая переходила дорогу в неположенном месте, и сбил ее.
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Отмечается, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сотрудники полиции задержали виновника аварии, который скрылся с места ДТП.
ДТП
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