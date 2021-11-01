Подросток напал с ножом на ребенка в Красноярске

В Красноярске на детской площадке мальчик 13 лет напал с ножом на 11-летнего ребенка. Пострадавшего с раной доставили в больницу, написало ИА НСН со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие установило, что двое несовершеннолетних поссорились во дворе своего дома вечером 31 октября. Один из них достал припрятанный нож и нанес два удара по 11-летнему другу. Раненого доставили в больницу, а 13-летнего нападавшего - в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские ищут возможных свидетелей. Точная причина нападения, пока не известна.