Происшествия 14 июня 2023, 20:14 Подросток на Volkswagen устроил в Геленджике ДТП, в котором пострадали 7 человек

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Семь человек госпитализировали после ДТП в Геленджике, которое, по предварительным данным, устроил 16-летний подросток на Volkswagen. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Юноша за рулем иномарки выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai. Водителя корейской машины и четырех его пассажиров в результате аварии госпитализировали. Также в больницу попали два человека из Volkswagen. Сам предположительный виновник аварии не пострадал.

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