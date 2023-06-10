Происшествия 10 июня 2023, 22:10 Подросток на велосипеде застрял головой в бетонной опоре ЛЭП в Узбекистане Спасатели Узбекистана освободили застрявшего в бетонной опоре 14-летнего подростка

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Школьник из города Алмалык Ташкентской области не справился с управлением велосипедом и врезался в бетонный столб. Его голова застряла и самостоятельно выбраться подросток не смог. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Ведомство опубликовало видео с операцией по спасению юного велосипедиста. На опубликованных кадрах видно, что голова подростка застряла в отверстии бетонной опоры ЛЭП.

«Спасатели незамедлительно прибыли по указанному адресу, оказали ребенку практическую помощь с помощью специального оборудования и передали его медицинскому персоналу скорой помощи», — сказано в сообщении.

Жизни подростка ничего не угрожает.

В начале недели в Москве подросток облил бензином сверстника и поджег его. У пострадавшего мальчика диагностировано 99% ожогов тела и глаз. Врачи удалили 14-летнему мальчику обоженные ткани, провели сложные операции.

Накануне в Уссурийске подростки уронили на голову сверстнику лист шифера. Дети гуляли по заброшке, пострадавший ребенок стоял внизу. Его госпитализировали с травмой головы.