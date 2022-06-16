Подросток на угнанной машине протаранил патруль ДПС в Челябинске

Молодого человека 2004 года рождения подозревают в том, что он угнал автомобиль, на котором позднее протаранил патруль ДПС. Это произошло в Челябинске. О происшествии рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Ночью внимание полицейских привлек молодой человек, идущий неуверенной походкой. При этом он сел за руль автомобиля Hyundai и начал движение. Увидев патрульную машину с включенными проблесковыми маячками, водитель попытался скрыться», — пояснили в ведомстве.

Пытаясь уйти от преследования, молодой человек врезался в патруль ДПС и был задержан. По версии следствия, он выпивал с близким родственником владельца авто. Похитив ключи, он открыл машину и попытался ее угнать. Возбуждено уголовное дело.