Происшествия 14 июня 2023, 16:24 Подросток на скутере попал в ДТП в Ленинградской области

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Авария с участием скутера произошла вечером 13 июня в Тихвинском районе Ленобласти. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время движения по проезду имени Моисеенко молодой человек не справился с управлением скутера, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Водитель и его пассажир получили травмы.

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Полиция начала проверку по факту произошедшего.