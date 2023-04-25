25 апреля 2023, 17:37
Подросток на самокате попал под машину на востоке Москвы
Источник «360»: автомобиль сбил школьника на самокате на востоке Москвы
Подросток попал под колеса автомобиля, когда переезжал проезжую часть на самокате на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.
«Авария произошла во вторник, в 16:45. На пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка 11 лет», — уточнил он.
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Факт происшествия подтвердили в столичном Дептрансе.
«На Алтайской улице, в районе дома 26, произошла авария с участием легкового автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате», — отметили в ведомстве.
На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
В Дептрансе напомнили, что на пешеходном переходе необходимо в обязательном порядке везти велосипеды и самокаты рядом с собой.
Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обязательств аварии. В надзорном ведомстве столицы рассказали, что мальчика доставили в больницу.
В середине апреля автомобиль сбил ребенка на самокате на улице Академика Власова в Москве. Десятилетнего мальчика госпитализировали с травмами.
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