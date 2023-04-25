Эксклюзив 25 апреля 2023, 17:37 Подросток на самокате попал под машину на востоке Москвы Источник «360»: автомобиль сбил школьника на самокате на востоке Москвы РИА «Новости»

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Подросток попал под колеса автомобиля, когда переезжал проезжую часть на самокате на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

«Авария произошла во вторник, в 16:45. На пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка 11 лет», — уточнил он.

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Факт происшествия подтвердили в столичном Дептрансе.

«На Алтайской улице, в районе дома 26, произошла авария с участием легкового автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

В Дептрансе напомнили, что на пешеходном переходе необходимо в обязательном порядке везти велосипеды и самокаты рядом с собой.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обязательств аварии. В надзорном ведомстве столицы рассказали, что мальчика доставили в больницу.

В середине апреля автомобиль сбил ребенка на самокате на улице Академика Власова в Москве. Десятилетнего мальчика госпитализировали с травмами.