18 апреля 2023, 13:09
Подросток на самокате попал под колеса легковушки в Ярославле
Легковой автомобиль сбил 14-летнего мальчика, который ехал на электросамокате в Ярославле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил подростка, который пересекал оборудованный светофором переход, и сбил мальчика. С различными травмами несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу.
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Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают причины аварии.
ДТП
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