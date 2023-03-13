Происшествия 13 марта 2023, 15:59 Подросток на питбайке попал в аварию из-за гололеда в Новосибирске

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В Новосибирске произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, который упал на питбайке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского УГИБДД.

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Молодой человек ехал по улице Титова, но из-за гололеда не смог справится с управлением питбайком. В результате подросток упал вместе с мотоциклом. Его госпитализировали, но о характере травм не сообщается. По факту ДТП начали проверку.

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