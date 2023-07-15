15 июля 2023, 21:40
Подросток на отцовской машине протаранил автобусную остановку и ранил рабочих в Химках — СМИ
«112»: подросток на отцовской машине врезался в остановку и ранил четырех рабочих в Химках
Подросток угнал элитную отцовскую машину и протаранил на ней остановку в Химках. Автомобиль влетел в рабочих, дожидавшихся транспорт, сообщил Telegram-канал «112».
ДТП произошло в микрорайоне Новогорск. В момент, когда авто смело остановку, на ней находились четверо рабочих. Всех их доставили в больницу. Сам 15-летний подросток не пострадал. Сейчас с его родителями проводят беседу. На месте работают экстренные службы.
Ранее сегодня, 15 июля, в Подмосковье на Можайском шоссе грузовик протаранил 15 машин из-за отказа тормозов. В аварии пострадали три человека. Из-за ДТП в сторону Москвы образовался затор.
На днях в Красноярском крае 16-летний подросток насмерть сбил переходившую дорогу женщину. Школьник был за рулем Lada Priora, он не заметил пешехода. От полученных травм местная жительница погибла на месте.
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