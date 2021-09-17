Подросток на мотоцикле врезался в припаркованную машину и погиб

В Республике Карелия погиб 15-летний школьник, врезавшийся на мотоцикле в припаркованный автомобиль. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону.

Авария произошла в Муезерском районе. В темное время суток подросток, за спиной которого сидела его 13-летняя подруга, не сопоставил скорость своего питбайка и расстояние до припаркованного автомобиля и врезался в него.

Парень погиб, а пассажирку увезли в больницу с тяжелыми травмами.