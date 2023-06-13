13 июня 2023, 19:14
Подросток на мотоцикле сбил женщину в Алтайском крае
Женщина попала под колеса мотоцикла в поселке Октябрьский Алтайского края. Об этом сообщил сайт «Наш Бийск» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, подросток на мотоцикле решил заняться опасным вождением и проехаться на заднем колесе. Он не справился с управлением, в результате чего упал перед женщиной с ребенком.
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Как сообщили «Народные новости», мотоциклист скрылся с места аварии. Пострадавшую с разными травмами доставили в больницу, ребенок не пострадал.
ДТП
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