Происшествия 13 июня 2023, 19:14 Подросток на мотоцикле сбил женщину в Алтайском крае

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Женщина попала под колеса мотоцикла в поселке Октябрьский Алтайского края. Об этом сообщил сайт «Наш Бийск» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле решил заняться опасным вождением и проехаться на заднем колесе. Он не справился с управлением, в результате чего упал перед женщиной с ребенком.

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Как сообщили «Народные новости», мотоциклист скрылся с места аварии. Пострадавшую с разными травмами доставили в больницу, ребенок не пострадал.