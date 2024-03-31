Происшествия 31 марта 2024, 19:26 Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с Volvo в Клину Полиция: легковушка столкнулась с мотоциклом в Клину, пострадал подросток Прокуратура Московской области

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Подросток на мотоцикле попал в аварию с автомобилем Volvo в Клину. Пострадавшего юношу госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, 30 марта около 20:00 на первом километре автодороги А-108 водитель Volvo уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 14-летний молодой человек.

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В результате столкновения подросток получил травмы, сейчас он находится в больнице. Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело.

Клинская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты проверки.

Ранее в Нижегородской области фура сбила подростка. Авария произошла на Стеклозаводском шоссе, мальчик скончался на месте.