10 июля 2023, 19:14
Подросток на мотоцикле погиб в Забайкальском крае
Смертельная авария с участием подростка произошла накануне в Карымском районе Забайкальского края. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на краевое управление ГИБДД.
В воскресенье, 9 июня, на дороге Дарасун — Солнцево подросток не справился с управлением двухколесного транспортного средства и слетел с трассы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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В ведомстве рассказали, что у молодого человека не было водительского удостоверения.
ДТП
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