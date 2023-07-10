Происшествия 10 июля 2023, 19:14 Подросток на мотоцикле погиб в Забайкальском крае

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Смертельная авария с участием подростка произошла накануне в Карымском районе Забайкальского края. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на краевое управление ГИБДД.

В воскресенье, 9 июня, на дороге Дарасун — Солнцево подросток не справился с управлением двухколесного транспортного средства и слетел с трассы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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В ведомстве рассказали, что у молодого человека не было водительского удостоверения.