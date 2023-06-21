Происшествия 21 июня 2023, 16:18 Подросток на мопеде спровоцировал погоню в ЯНАО

Читать 360tv в

Дорожная полиция организовала погоню за 15-летним водителем мопеда в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Красный Север» со ссылкой на данные УГИБДД России по ЯНАО.

Подросток перевозил на мопеде своего десятилетнего приятеля. Водитель, увидев полицейских, ускорился и попытался скрыться. Спустя время его все же удалось остановить. Выяснилось, что водителю было всего 15 лет. При этом он перевозил десятилетнего школьника, написали «Народные новости».