Подросток на мопеде попал в аварию в Удмуртии

Произошло авария с участием 12-летнего мальчика на мопеде в Удмуртии. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на УГБИДД по региону.

По данным ведомства, подросток не справился с управлением. В результате он перевернулся и получил травмы. Сейчас мальчик находится в больнице.

Правоохранители проводят проверку по данному происшествию.

Ранее «газель» с умершим водителем попала в ДТП на севере Волгограда. По словам одного из очевидцев аварии, грузовой автомобиль сначала выскочил на встречную полосу, но потом смог вернуться в свой ряд