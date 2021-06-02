Подросток на мопеде попал под бетоновоз в Башкирии

В Кармаскалинском районе Башкирии 16-летний житель Уфы с 17-летним приятелем катался на мопеде. Подросток попытался совершить обгон и столкнулся с бетоновозом. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

В ДТП пострадал пассажир водителя двухколесного транспортного средства. Парня увезли в больницу. О его состоянии не сообщается. Молодые люди ехали без шлемов.

По данным издания, и у подростка, управлявшего мопедом, и у водителя бетоновоза не было водительских прав.

По факту аварии проводится проверка.