16 декабря 2019, 16:51
Подросток на Mercrdes устроил ДТП в Санкт-Петербурге
Серьезная авария с пострадавшими произошла в Санкт-Петербурге. ДТП случилось в понедельник, 16 декабря, на пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского, сообщил сайт 5-tv.ru.
Известно, что столкнулись две иномарки: Audi и Mercedes, рассказало ИА «Невские новости». По предварительным данным, автомобилем Mercedes управлял 16-летний юноша.
В результате аварии водитель Audi и пешеход получили травмы. У мужчины, находившегося за рулем, диагностировали сотрясение мозга. О состоянии подростка, управлявшего Mercedes не сообщается, написал портал «Дни.ру». Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.