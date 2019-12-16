Подросток на Mercrdes устроил ДТП в Санкт-Петербурге

Известно, что столкнулись две иномарки: Audi и Mercedes, рассказало ИА «Невские новости». По предварительным данным, автомобилем Mercedes управлял 16-летний юноша.

В результате аварии водитель Audi и пешеход получили травмы. У мужчины, находившегося за рулем, диагностировали сотрясение мозга. О состоянии подростка, управлявшего Mercedes не сообщается, написал портал «Дни.ру». Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.