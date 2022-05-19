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    19 мая 2022, 18:58

    Подросток на машине сбил девочку и уехал с места ДТП

    Дарья Морозова

    В Тюменской области 15-летний школьник попал в ДТП. Он сбил на машине несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

    Пострадавшая попала в больницу. Виновника аварии задержали. Оказалось, что машину он купил сам и ездил за рулем втайне от родителей. Также юноша объяснил, что уехал с места ДТП, так как не понял, что сбил человека.

    На мать подростка составили административный протокол.