Подросток на машине сбил девочку и уехал с места ДТП

В Тюменской области 15-летний школьник попал в ДТП. Он сбил на машине несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Пострадавшая попала в больницу. Виновника аварии задержали. Оказалось, что машину он купил сам и ездил за рулем втайне от родителей. Также юноша объяснил, что уехал с места ДТП, так как не понял, что сбил человека.

На мать подростка составили административный протокол.