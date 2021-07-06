Подросток на Ямале несколько раз ударил друга ножом

На Ямале 16-летний подросток чуть не зарезал приятеля, с которым у него произошел конфликт. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Это случилось 3 июля в поселке Гыда Тазовского района. Между двумя подростками произошла ссора. Один из них схватил нож и несколько раз ударил им приятеля в грудь. Пострадавший доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют детали произошедшего.