Подросток на электросамокате сбил женщину в Волгограде

Школьник на электросамокате сбил женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По данным сайта «Дни.ру», женщина шла по переходу и на зеленый сигнал светофора. «15-летний водитель, управляя электросамокатом, совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе. Пострадавшая попала в больницу.