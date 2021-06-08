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    08 июня 2021, 14:33

    Подросток на электросамокате сбил женщину в Волгограде

    Дарья Морозова

    Школьник на электросамокате сбил женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

    По данным сайта «Дни.ру», женщина шла по переходу и на зеленый сигнал светофора.

    «15-летний водитель, управляя электросамокатом, совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе.

    Пострадавшая попала в больницу.