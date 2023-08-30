Происшествия 30 августа 2023, 15:07 Подросток на электросамокате сбил ребенка в центре Москвы Подросток на электросамокате сбил девятилетнюю девочку в центре Москвы и скрылся

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На Таганской улице в Москве 15-летний подросток на арендованном электросамокате сбил девятилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пострадавшей девочке потребовалась медицинская помощь. Тяжесть полученных травм устанавливается.

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«Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты займутся ужесточением ответственности за ДТП для водителей электросамокатов. Количество подобных аварий за четыре года увеличилось в 40 раз.