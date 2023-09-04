Происшествия 04 сентября 2023, 17:41 Подросток на электромопеде погиб, врезавшись в дерево в Мытищах СК возбудил дело после гибели подростка при катании на электромопеде в Мытищах

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В деревне Вешки в Мытищах катавшийся на электромопеде подросток погиб из-за столкновения с деревом. Видео с моментом ДТП разлетелось в Сети.

Судя по кадрам, два парня на электромопедах выехали на проезжую часть. Один из них удачно вошел в поворот. Второй не справился с управлением и врезался в дерево.

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Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, 15-летний подросток одолжил электромотоцикл у своего знакомого. После аварии пострадавшего госпитализировали. Однако от полученных травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, также проводят допросы. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

В Свердловской области в аварии погибли 18-летняя девушка и подросток. Машина, в которой они находились, съехала с дороги и врезалась в дерево. Иномарка загорелась, девушка и 16-летний парень погибли в горящем автомобиле.