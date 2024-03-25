Происшествия 25 марта 2024, 15:53 Подросток на BMW устроил гонки по пешеходной улице в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде задержали 17-летнего подростка, который угнал BMW у дедушки и прокатился на нем по пешеходной улице со скоростью 110 километров в час. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Видео с ночными приключениями молодого человека стало вирусным в Сети. Подросток катался по Большой Покровской улице. Полицейские быстро установили, что молодой человек без разрешения сел за руль. В отношении него и его родителей составили административные протоколы.

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