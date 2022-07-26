Подросток-мотоциклист разбился насмерть в Гусь-Хрустальном

Подросток на мотоцикле врезался в столб и погиб в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительной информации, 17-летний мотоциклист ехал по городу без шлема. Водительских прав у него не было. В один момент подросток решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу, но не успел объехать машину впереди и вылетел на тротуар. Вылетев из седла мотоцикла, он ударился головой об электрический столб и погиб.