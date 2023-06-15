Происшествия 15 июня 2023, 15:52 Подросток лишился пальца во время отдыха на Ключевском карьере в Петрозаводске

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Подросток лишился верхней части пальца на руке во время отдыха на Ключевском карьере в Петрозаводске. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Несчастный случай произошел 14 июня. По предварительным данным, друг пострадавшего играл с камнем, в какой-то момент он выпал и отрубил палец.

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Отмечается, что в момент происшествия на месте оказался бывший врач. Он оказал первую помощь подростку.