Подросток кинул нож в сотрудника ГИБДД из-за аварии в Архангельской области

По информации сайта «Дни.ру», водитель не справился с управлением и стал виновником ДТП. На место происшествия прибыли работники Госавтоинспекции. Они составили протокол и вызвали эвакуатор, но обвиняемый стал сопротивляться.

«Ему предложили покинуть транспортное средство, но юноша стал оскорблять представителей власти и угрожать им физической расправой, демонстрируя нож. Покинув автомобиль, юноша бросил нож в сторону сотрудника ГИБДД, но не попал в него», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудник ГИБДД не пострадал. В настоящее время молодой человек признал свою вину. По словам юноши, его сильно расстроил приезд инспекторов.