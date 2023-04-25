25 апреля 2023, 17:15
Подросток изрубил мачете жителя Якутии
Появилось видео нападения подростка с мачете на жителя Якутии, который заступился за сына
В Сети разместили видео, на котором подросток с мачете напал в Якутии на взрослого мужчину. Последний хотел защитить своего сына. Ролик опубликовал Telegram-канал«112».
По данным канала, ученик одной из школ города Мирный стал жертвой буллинга. Подростка в очередной раз жестоко избили. Увидев драку, отец мальчика выбежал на помощь сыну.
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Хулиганы не испугались и набросились на 41-летнего мужчину. Его избили и исполосовали мачете. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего студента местного медколледжа. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщило Nation News.
В сентябре 2022 года бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы. Тело мужчины со множественными резаными и рублеными ранами нашли вблизи жилого дома на Люблинской улице.
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