Происшествия 25 апреля 2023, 17:15 Подросток изрубил мачете жителя Якутии Появилось видео нападения подростка с мачете на жителя Якутии, который заступился за сына РИА «Новости»

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В Сети разместили видео, на котором подросток с мачете напал в Якутии на взрослого мужчину. Последний хотел защитить своего сына. Ролик опубликовал Telegram-канал«112».

По данным канала, ученик одной из школ города Мирный стал жертвой буллинга. Подростка в очередной раз жестоко избили. Увидев драку, отец мальчика выбежал на помощь сыну.

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Хулиганы не испугались и набросились на 41-летнего мужчину. Его избили и исполосовали мачете. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего студента местного медколледжа. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщило Nation News.

В сентябре 2022 года бездомный зарубил мачете мужа бывшей любовницы на юго-востоке Москвы. Тело мужчины со множественными резаными и рублеными ранами нашли вблизи жилого дома на Люблинской улице.