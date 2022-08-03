Подросток, избитый семейной парой в Сестрорецке, получил контузию и отек сетчатки

Один из пострадавших в драке с семейной парой в Сестрорецке подросток получил отек сетчатки и контузию средней степени. Об этом молодой человек рассказал в беседе с «360». По его словам, ситуация могла быть хуже и один глаз мог перестать видеть совсем.

Подросток рассказал, что он с друзьями не делал этой паре ничего плохого. Когда их попросили выключить музыку, приятели сделали это, стали говорить тихо, хотя было только около 17:00.

Сначала, по его словам, замечания делала женщина, потом ее муж вышел на улицу и стал угрожать, говорил, что вызовет участкового, потом начал показывать пистолет и требовать, чтобы компания ушла. Затем во двор вышла и супруга недовольного жителя.

«Она с кучей мата сразу набросилась на девочек. Я получил в нос кулаком. Начал собирать вещи, и тут мне прилетело кулаком еще по глазу. Мужчина ударил меня и женщина добавила еще в нос», — поделился он.

Подросток отметил, что эта женщина ударила и его друга, причем так сильно, что ему пришлось вправлять челюсть. Когда в происходящее попыталась вмешаться прохожая, она нахамила и ей. Никаких извинений, по словам собеседника «360», ему никто не принес. Родители просто подали заявление в полицию.

Ранее в региональном ГУ МВД «360» сообщили, что по факту драки у ЖК в Сестрорецке возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.