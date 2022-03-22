Подросток избил мужчину до смерти в Тверской области

В городе Кимры Тверской области между подростком и мужчиной произошла драка в городском автобусе. Пострадавший получил закрытую травму шеи и впоследствии скончался от остановки сердца. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, в совершении преступления подозревается подросток 2006 года рождения. Между ним и его оппонентом сначала завязалась словесная перепалка, которая позже переросла в драку.

В настоящий момент подросток задержан. С ним работают сотрудники полиции. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».