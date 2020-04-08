08 апреля 2020, 11:16
Подросток из Вольска чуть не убил отчима трубой от турника
Несовершеннолетний из города Вольск Саратовской области избил отчима руками и металлической трубой. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным следствия, подросток и его отчим поспорили, после чего первый сильно разозлился. Ребенок ударил мужчину ногой в живот. Когда потерпевший упал, мальчик стал избивать его кулаками, а затем и металлической трубой от турника.
Спустя некоторое время нападавший попросил бабушку вызвать сотрудников полиции.
Отчима госпитализировали на машине скорой помощи. Медики обнаружили у него перелом височной и скуловой кости, ушиб головного мозга, перелом ребра, пневмоторакс и прочие травмы.
Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Он признал свою вину.