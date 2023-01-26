Происшествия 26 января 2023, 20:43 Подросток из Севастополя, сбивший на самокате пенсионерку, пойдет под суд

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В Севастополе будут судить 17-летнего подростка, который на электросамокате сбил пожилую женщину. На данный момент прокуратура города утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщил сайт kp.ru.

ДТП произошло в апреле 2022 года. Молодой человек на электросамокате Ninebot KickScooter Max сбил пенсионерку на площади Генерала Захарова. При этом по техническим характеристикам транспортное средство соответствовало мопеду с электродвигателем.

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Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в медицинское учреждение, где она и умерла. Против подростка возбудили уголовное дело.