Происшествия 15 июня 2023, 11:37 Подросток из Саратова попал в больницу и умер после курения вейпа СК: госпитализированный после курения вейпа подросток скончался в Саратове Unsplash

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Подросток из Саратова, попавший в больницу после курения вейпа, скончался. Об этом сообщило следственное управление СК России по Саратовской области в своем Telegram-канале.

Юношу доставили в больницу 29 мая с отравлением неясной этиологии и отеком легких. Хотя 15-летнему старшекласснику оказывали медицинскую помощь, 15 июня пациент ушел из жизни, уточнили в следственном управлении.

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«Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указали в региональном СУ Следственного комитета.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин писал в своем Telegram-канале, что подростка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным главы регионального Минздрава, школьнику стало плохо после курения вейпа в компании знакомых. Очевидцы рассказали, что у юноши закружилась голова, он потерял сознание, а изо рта пошла кровавая пенистая мокрота. Старшекласснику вызвали скорую помощь.

Сердце подростка дважды останавливалось, но оба раза врачи его запускали. После госпитализации школьник лежал в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Работу сердца пациента поддерживали специальными препаратами. Глава Минздрава Саратовской области писал, что решался вопрос о пересадке органа.

Кроме того, у старшеклассника нарушились обменные процессы в головном мозге из-за повреждения органа. По словам Костина, врачи круглосуточно боролись за жизнь подростка.

Ранее школьница из Екатеринбурга умерла после того, как выпила крепкого пива в гостях у знакомого. По предварительным данным, она принимала препарат, несовместимый с алкоголем.