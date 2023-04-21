Происшествия 21 апреля 2023, 14:19 Подросток из Приморского края выпал с пятого этажа и смог выжить

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В Приморской крае 15-летний подросток упал с пятого этажа. Мальчику удалось выжить. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Мальчик гулял по недостроенному зданию на улице Лермонтова в поселке Пластун 20 апреля. В какой-то момент он не удержался и упал. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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«Ребенок госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу», — отметили в ведомстве.