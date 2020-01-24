Подросток из Пензы потерял сознание в школе и умер

Девятиклассник из пензенского лицея № 73 умер во время урока английского языка. Ему пытались помочь врачи, но смерть была практически мгновенной.

РИА «Новости» узнало, что все произошло 23 января. Утром в четверг 15-летний парень не жаловался на здоровье, а во время английского ему стало плохо — он потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, но в машине подросток умер.

Сейчас Следственный комитет выясняет причины смерти подростка. Также региональная прокуратура проверяет, следили ли родители за здоровьем мальчика и знали ли о проблемах в школе.

Источник агентства в силовых структурах сообщил, что мальчик рос в благополучной семье. Родители о нем заботились. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова рассказала, что мама и бабушка мальчика работают в этом лицее. Об этом написал портал smi58.ru. Издание уточнило, что парень хорошо учился и подавал большие надежды.