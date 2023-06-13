Происшествия 13 июня 2023, 17:51 Подросток из Нижнего Новгорода серьезно пострадал, играя со строительным патроном

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В Нижнем Новгороде 16-летний подросток попал в больницу с повреждениями половых органов после взрыва монтажного патрона. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой местные СМИ.

Юноша нашел на стройке монтажный патрон и решил забрать домой. В квартире он ударил по нему молотком. Произошел взрыв, в котором и пострадал подросток. Он сам вызвал скорую. Молодого человека прооперировали, опасности для жизни нет.

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