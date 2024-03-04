Происшествия 04 марта 2024, 10:45 Подросток из Москвы оглох после пощечины от тренера Shot: тренер по рукопашному бою ударил подростка в Москве и лишил его слуха Freepik

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В московском спортивном клубе «Атлант», расположенном в Левобережном районе, тренер по рукопашному бою сильно ударил по щеке 11-летнему мальчику. После произошедшего в больнице его подопечному поставили диагноз «нейросенсорная потеря слуха», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, мальчик с братом отрабатывали приемы и начали ссориться. Когда между ними возник конфликт, ребенок применил потенциально опасный прием. Тренер вмешался и, чтобы привести в чувство ученика, ударил его по щеке.

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Сразу после инцидента мальчик начал жаловаться на ухудшение слуха. После медицинского осмотра в больнице ему поставили диагноз — нейросенсорная потеря слуха, связанная с повреждением структур внутреннего уха. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, началась полицейская проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле взрослый мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.