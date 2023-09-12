Происшествия 12 сентября 2023, 18:34 Подросток из мести поджег дом беременной женщины в Башкирии

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В Башкирии 15-летний подросток поджег дом беременной женщины, которая ранее попросила не шуметь в поздние часы. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МВД республики.

По данным ведомства, школьник решил отомстить женщине за ее замечание. Он пробрался в баню и поджег ее. Пламя быстро распространилось на частный дом, в котором проживала семья из трех человек.

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Отмечается, при пожаре никто не пострадал, против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело,